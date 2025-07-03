Дочь Абдулова впервые показала бойфренда: весь в татуировках

Примечательно, что парочка довольно рано пришла на показ сериала «Открытый брак. Акт второй», но в зону для фотографирования так и не вышла, стояла у входа. В какой-то момент молодые люди попытались проскользнуть мимо прессы в зал незаметно, но им это не удалось. Увидев, что фотографы последовали за ними, Евгения с другом побежали вглубь кинотеатра. Затем они нашли самую дальнюю скамейку со столиком и спрятались там. На столике не было никакого алкоголя, только попкорн и вода. Журналисты попытались договориться с молодыми людьми о съемке еще раз, но те снова отказались. Спутник Евгении Абдуловой весьма интеллигентно поблагодарил за проявленный интерес СМИ, но позировать не стал. Кстати, присутствующие оценили многочисленные татуировки, которые были прекрасно видны под майкой без рукавов.