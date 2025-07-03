«Аэрофлот» отменил рейсы в Тегеран из-за ограничений в небе Ирана

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы в Тегеран из-за ограничений в воздушном пространстве Ирана. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«В связи с продлением ограничений (до 10 июля) в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана Аэрофлот вынуждено корректирует расписание по данному направлению», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с ограничением «Аэрофлот» отменил все рейсы сообщением Москва — Тегеран. Пассажирам, забронировавшим билеты на указанные маршруты, также предложили оформить возврат или изменить даты рейсов. Представители компании также сообщили, что полеты будут возобновлены после снятия ограничительных мер в небе Ирана.
Ранее KP.RU сообщал, что власти Ирана продлили ограничение на полеты гражданских судов над территорией республики из-за ситуации в регионе.