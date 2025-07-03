«Аэрофлот» отменил рейсы в Тегеран из-за ограничений в небе Ирана

Отмечается, что в связи с ограничением «Аэрофлот» отменил все рейсы сообщением Москва — Тегеран. Пассажирам, забронировавшим билеты на указанные маршруты, также предложили оформить возврат или изменить даты рейсов. Представители компании также сообщили, что полеты будут возобновлены после снятия ограничительных мер в небе Ирана.