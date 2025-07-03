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Садальский назвал честью для главы УПЦ Онуфрия лишение гражданства Украины

Украинское гражданство митрополита аннулировали по представлению СБУ.

Источник: Аргументы и факты

Решение о лишении украинского гражданства митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, возглавляющего каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), является для него большой честью, заявил актер Станислав Садальский.

«Это большая честь митрополиту Онуфрию. И еще большей честью ему будет, когда (глава УПЦ. — Прим. ред.) получит гражданство РФ», — написал артист в своем интернет-дневнике в «Живом журнале».

Он также отметил, что Онуфрий сделал для Украины добра намного больше, чем глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Таким образом, это борьба зла с добром. Не более и не менее», — написал Садальский.

Напомним, Онуфрий был лишен украинского гражданства по представлению СБУ. спикер УПЦ митрополит Климент заявил, что Онуфрий намерен защищать свои права и обжаловать указ Владимира Зеленского о лишении его гражданства.