Решение о лишении украинского гражданства митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, возглавляющего каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), является для него большой честью, заявил актер Станислав Садальский.
«Это большая честь митрополиту Онуфрию. И еще большей честью ему будет, когда (глава УПЦ. — Прим. ред.) получит гражданство РФ», — написал артист в своем интернет-дневнике в «Живом журнале».
Он также отметил, что Онуфрий сделал для Украины добра намного больше, чем глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Таким образом, это борьба зла с добром. Не более и не менее», — написал Садальский.
Напомним, Онуфрий был лишен украинского гражданства по представлению СБУ. спикер УПЦ митрополит Климент заявил, что Онуфрий намерен защищать свои права и обжаловать указ Владимира Зеленского о лишении его гражданства.