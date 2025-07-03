Бывшие супруги — Куркова и Ткаченко — появились вместе на красной дорожке

Довольно интересная ситуация произошла на премьере нового сезона сериала. В элитном кинотеатре рядом с Красной площадью появилась редкая гостья светских мероприятий Равшана Куркова. Актриса сыграла в сериале «Открытый брак. Акт второй». Выглядела она прекрасно и буквально вся светилась, с удовольствием фотографировалась с многочисленными желающими. В какой-то момент в фойе появился ее бывший муж — актер Артем Ткаченко, причем под ручку с двумя дамами, одна из которых оказалась его женой, да еще и с огромным животом. Недавно стало известно, что у Артема скоро будет четвёртый ребенок, и сегодня зрители убедились, что осталось ждать недолго. Супруга Ткаченко — актриса Екатерина Стеблина, в августе ей будет 34 года.
Присутствующие пристально следили за тем, как же поведут себя Ткаченко и Куркова, когда окажутся рядом. В какой-то момент они действительно оказались на расстоянии вытянутой руки во время совместной фотосессии участников съемочного процесса. Судя по всему, между бывшими нет серьезных разногласий, и фотографирование прошло без недобрых взглядов в адрес друг друга. Кстати, как признался Артем «МК», сегодня приехал и отец его жены, и Ткаченко очень хотел с ним пообщаться. Так что актер попросил его не отвлекать большим количество вопросов на этой премьере. «Я еще с тестем не пообщался», — сообщил актёр и убежал за столик, где уже собрались его родственники.