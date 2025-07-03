Бывшие супруги — Куркова и Ткаченко — появились вместе на красной дорожке

Присутствующие пристально следили за тем, как же поведут себя Ткаченко и Куркова, когда окажутся рядом. В какой-то момент они действительно оказались на расстоянии вытянутой руки во время совместной фотосессии участников съемочного процесса. Судя по всему, между бывшими нет серьезных разногласий, и фотографирование прошло без недобрых взглядов в адрес друг друга. Кстати, как признался Артем «МК», сегодня приехал и отец его жены, и Ткаченко очень хотел с ним пообщаться. Так что актер попросил его не отвлекать большим количество вопросов на этой премьере. «Я еще с тестем не пообщался», — сообщил актёр и убежал за столик, где уже собрались его родственники.