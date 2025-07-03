Двухлетний китайский мальчик упал с 20-го этажа и остался жив

Охранник ЖК, который присутствовал на месте произошедшего, не стал ждать прибытия скорой помощи, взял ребенка на руки и побежал в ближайшую больницу. На подходе к медицинскому учреждению он передал мальчика полицейскому, который пробежал остаток пути. Ребенок попал к врачам в критическом состоянии, но его удалось стабилизировать.