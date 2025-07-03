Двухлетний китайский мальчик упал с 20-го этажа и остался жив

В китайском городе Чунцин двухлетний ребенок остался без присмотра взрослых, выбрался на балкон и упал с 20-го этажа жилого дома. Падение мальчика смягчили ветви дерева и куст, но он получил множественные переломы и другие травмы, при этом остался в живых.
Охранник ЖК, который присутствовал на месте произошедшего, не стал ждать прибытия скорой помощи, взял ребенка на руки и побежал в ближайшую больницу. На подходе к медицинскому учреждению он передал мальчика полицейскому, который пробежал остаток пути. Ребенок попал к врачам в критическом состоянии, но его удалось стабилизировать.
По словам специалистов, действия охранника и полицейского спасли ребенку жизнь, также сыграли роль небольшие размеры и легкий вес мальчика, передает портал Mothership.
8 июня двое детей выпали из окон квартир в домах, расположенных на улицах Анинской и Летчика Бабушкина на северо-востоке Москвы. Дети остались без присмотра родителей, облокотились на москитную сетку и упали вниз, пострадавших госпитализировали.