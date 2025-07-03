Тренер Фахрутдинов: состояние избитого в Крыму Дмитрия Двали не улучшилось

Напомним, Двали был избит 28 июля 2024 года в ходе пьяной драки возле ночного клуба в Феодосии. Спортсмен заявил, что он был трезв. Он заступился за молодого человека, которого избивала толпа мужчин. Во время конфликта Двали получил серьезную травму глаза.