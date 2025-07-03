Тренер Фахрутдинов: состояние избитого в Крыму Дмитрия Двали не улучшилось

Избитый в Крыму российский боксер Дмитрий Двали перенес множество операций, но его состояние не улучшилось, рассказал тренер спортсмена Виктор Фахрутдинов.
«Сейчас он занимается только лечением и операциями», — сказал он. Фахрутдинов добавил, что речи о возвращении Двали в спорт не идет, передает Odds.ru.
Напомним, Двали был избит 28 июля 2024 года в ходе пьяной драки возле ночного клуба в Феодосии. Спортсмен заявил, что он был трезв. Он заступился за молодого человека, которого избивала толпа мужчин. Во время конфликта Двали получил серьезную травму глаза.
Глава СКР Александр Бастрыкин после случившегося решил наградить Двали ведомственной медалью «Доблесть и отвага».
Девятерым участникам драки были предъявлены обвинения в покушении на убийство спортсмена.