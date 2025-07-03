Можно купаться без опасений за свою жизнь: опубликован список безопасных пляжей в России

В текущем году на территории Ленинградской области на учете Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России зарегистрировано 27 официальных пляжей, включая девять специально оборудованных для купания в детских оздоровительных лагерях. В Москве и Московской области на данный момент плавать на свежем воздухе можно в 28 местах, еще три могут открыться после повторных проверок качества воды. Где можно купаться летом 2025 года в Краснодарском крае, Москве и Питере — в материале URA.RU.