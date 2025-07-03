Можно купаться без опасений за свою жизнь: опубликован список безопасных пляжей в России

Опубликован список пляжей в популярных городах, где можно безопасно купаться.
В текущем году на территории Ленинградской области на учете Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России зарегистрировано 27 официальных пляжей, включая девять специально оборудованных для купания в детских оздоровительных лагерях. В Москве и Московской области на данный момент плавать на свежем воздухе можно в 28 местах, еще три могут открыться после повторных проверок качества воды. Где можно купаться летом 2025 года в Краснодарском крае, Москве и Питере — в материале URA.RU.
Лучшие пляжи на Черном и Азовском морях.
В Краснодарском крае к лету 2025 года изменился перечень самых популярных пляжей на Черном и Азовском морях из-за закрытия зоны отдыха в Анапе после чрезвычайной ситуации с крушением танкеров. 141 общественный пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района недоступны для туристов. Несмотря на ограничения, в Темрюкском районе для купания остается открытым порядка 130 километров береговой линии.
Песчаные пляжи.
Лучшими песчаными пляжами на Азовском море стали пляж в Кучугурах, Должанской, Голубицкой, поселке Пересыпь, а также центральный пляж в Ейске. На Черном море среди песчаных пляжей отмечены пляж санатория «Одиссея» в Лазаревском, центральный пляж в Геленджике и Лермонтово, а также Джубгский пляж.
Галечные пляжи.
Для любителей галечного побережья рекомендуют «Ривьеру» в Сочи, «Мандарин» и «Барракуду» в Адлере, «Олимпийский» возле Нижнеимеретинской набережной, а также пляжи «Гренада», «Лагуна» и «Бархатные сезоны» в Лазаревском и Сириусе. Кроме того, отмечено, что мелкогалечные пляжи преобладают в поселке Лазаревское, Адлере и Туапсе, а крупногалечные — в Геленджике, Новороссийске и Кабардинке.
Песчаный пляж — это самый редкий тип пляжей для Краснодарского краяФото: Никита Сабашников © URA.RU.
Где можно купаться в Питере в 2025 году.
Пляж «Ласковый» в п. Солнечное.
Пляж протянулся на два километра вдоль залива, а в центральной части его ширина превышает 100 метров. Глубина воды увеличивается постепенно и становится заметной только на большом расстоянии от берега. Побережье оснащено современными удобствами, включая доступ для маломобильных граждан, велосипедную парковку, зоны для кемпинга и места для приготовления шашлыков.
Как добраться: можно доехать на общественном транспорте: возле станции метро «Проспект Просвещения» сесть на маршрутное такси №К-680 до остановки «Поселок Солнечное (ул. Вокзальная)», останется пройти пешком около 1 км до пляжа.
Пляжи в Сестрорецке.
В Сестрорецке расположен протяженный песчаный пляж длиной свыше четырех километров, окруженный сосновыми лесами и дюнами. Мелкая вода с высокой прозрачностью создает иллюзию безопасности и привлекает отдыхающих к купанию, несмотря на стабильные предостережения Роспотребнадзора воздерживаться от этого. В разгар сезона вода здесь часто подвергается процессу «цветения».
Как добраться: от Финляндского вокзала на электричке до станции «Курорт». Далее пешком около километра в сторону залива.
Пляж «Дюны».
На территории установлены скамейки, гамаки, качели, шезлонги и туалеты, а для детей оборудованы игровые площадки и проложены деревянные дорожки. В зоне «Дюны» появились деревянные настилы для прогулок, парковка (в том числе для велосипедов), пляжные зонты, кабинки для переодевания, душевые, а также спортивные и детские площадки. Главная особенность этого участка побережья — разнообразие зон для отдыха.
Как добраться: с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга отправляются электрички до Белоострова и Гаврилово. В Сестрорецке нужно выйти на станции «Курорт», а затем идти в сторону санатория «Дюны».
На пляже обустроены зоны отдыха, есть детские площадкиФото: Никита Сабашников © URA.RU.
Сестрорецкий пляж.
Пляж протяженностью два километра с пологим входом в Финский залив является популярным местом для семейного отдыха и открыт круглосуточно. Рядом расположены Верхний, Средний и Нижний парки. Для удобства посетителей оборудованы кабины для переодевания, туалеты, детские и спортивные площадки, а также работает прокат инвентаря. Возле каждого парка имеются парковочные места.
Как добраться: от Финляндского вокзала на электричке до станции «Курорт», далее пешком около километра в сторону залива.
Пляж «Дубковский».
Пляж отличается удобной транспортной доступностью и оборудован для комфортного отдыха как с друзьями, так и с семьей. Однако здесь часто бывает больше комаров, чем на других пляжах, поэтому рекомендуется взять средства защиты от насекомых.
Как добраться: от Финляндского вокзала до станции Сестрорецк. Далее пешком в направлении пляжа всего около 10−15 минут ходьбы.
Северный пляж.
Северный пляж находится в Сестрорецком разливе. Здесь особенное благоустройство — вместо обычного песка на пляже белый. На песке сделаны разные зоны: с детскими площадками, качелями, шезлонгами, душевыми и раздевалками. Выделяется особенно пологим берегом, из-за чего купаться здесь всегда тепло и безопасно.
Как добраться: от Финляндского вокзала на ближайшую станцию Курорт регулярно ходят электрички.
Пляж «Морские Дубки» в п. Лисий Нос.
Поселок Лисий нос находится уже ближе к самому Петербургу и относится к Приморскому района города. С него открывается вид на акваторию Невской губы Финского залива.
Как добраться: До пляжа можно добраться с Финляндского вокзала на электропоездах, идущих до станций «Белоостров», «Гаврилово» или «Сестрорецк». Необходимо выйти на станции «Лисий Нос» и пройти несколько минут пешком на юг. Также доступны автобусы № 101, 101а, 211, 216 и маршрутные такси № 305, 305а, 400, 405, 417, 425. Ближайшие остановки — «Станция Лисий нос» и «Рабочий поселок (Приморское шоссе)», откуда нужно пройти пешком к побережью.
Также популярны Золотой пляж в Зеленогорске с мелким песком и прогулочными дорожками, пляжи Репино и Комарово, отличающиеся панорамными видами и сосновыми борами. В Сосновом Бору оборудована пляжная зона между Финским заливом и рекой Коваши, а для любителей отдыха у озер работает эко-парк «Вереск» на берегу Красавицы.
Где можно купаться в Москве в 2025 году.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГде в Москве и Подмосковье разрешено купаться и загорать летом 2025 года.
На данный момент в Москве и Московской области плавать на свежем воздухе можно в 28 местах. Еще три могут открыться после повторных проверок качества воды.
Пляж «Тропарево».
Пляж «Тропарево» расположен на благоустроенной территории парка в Москве. Для посетителей предусмотрены бесплатные шезлонги, однако их количество ограничено — не более 20. Для детей установлены батуты. Кроме того, в парке имеются условия для катания на роликовых коньках и велосипедах.
Как добраться: от станции метро «Тёплый Стан» на автобусе № 388 до остановки «Парк Тропарево» (напротив главного входа). Также можно доехать на автомобиле по адресу: ул. Академика Виноградова, 12.
Мещерский пляж.
Пляж расположен в западной части Москвы, в районе Солнцево. На бесплатной песчаной территории оборудованы зонты, шезлонги, предусмотрены раздевалки и кабины для переодевания. Кроме того, посетителям доступна зона для занятий воркаутом.
Как добраться: от м. «Киевская», «Кутузовская» и «Парк Победы» курсирует авт. № 753 М, до ост. «Поселок Мещерский». От м. «Пионерская» и «Кунцевская» — авт. № 575 М, до ост. «Посёлок Мещерский» или «Новомещерский проезд».
Пляж «Серебряный бор-2».
Побережье пляжа покрыто чистым песком и короткой травой. Вода отличается прозрачностью и быстро нагревается в теплое время года. Для гостей оборудованы различные зоны: имеются детские игровые площадки, гидроциклы для взрослых, спортивные объекты, подходящие для всей семьи.
Как добраться: От станций метро «Белорусская», «Беговая», «Полежаевская» — на троллейбусах №№ 20, 86. От «Полежаевской» в сторону Серебряного Бора ходят троллейбусы № 21 и № 65, а также маршрутка № 190.
Побережье покрыто песком и короткой травойФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Как понять, где можно купаться.
Как убедиться, что купание в водоеме не приведет к нежелательным последствиям — зуду, кожной сыпи, кишечным инфекциям и другим проблемам? Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации, позволяющие определить, когда стоит воздержаться от посещения водоема. Санитарные врачи выделяют следующие признаки небезопасных для купания мест:
Водоем облюбован водоплавающими птицами.
В процессе жизнедеятельности птицы выделяют в воду личинки паразитов, способных вызывать церкариоз. Это заболевание проявляется в виде кожных реакций: появляется зуд и сыпь, впоследствии возможен аллергический дерматит.
«Цветение» воды.
На поверхности воды наблюдается активное «цветение», а прибрежная зона покрыта густыми зарослями водорослей. В подобных условиях возрастает риск заражения различными паразитами, например, адолексариями. Эти организмы попадают в тело животных при питье воды, но человек также может проглотить их во время купания.
Сельскохозяйственные поля, свалки и автотрассы.
В этом случае в воду вместе с поверхностными стоками могут попадать биологические загрязнители: яйца гельминтов, кишечная палочка и другие возбудители инфекционных и паразитарных заболеваний. Если озеро или пруд находится рядом с оживленной автотрассой, и дождевая вода с дороги стекает непосредственно в водоем. Это способствует попаданию в воду вредных веществ, в том числе тяжелых металлов, способных вызывать отравление организма.