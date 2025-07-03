Птенца орлана из ростовского парка назвали Трампом

Птенец белоголового орлана, который в начале апреля родился в зоопарке «Малинки» вблизи города Шахты в Ростовской области, оказался самцом. Малыша назвали Трампом — в честь президента США. Об этом в четверг, 3 июля, рассказала директор парка Элеонора Моргунова.
До определения пола орлана у сотрудников парка было два варианта имени — Трамп или Мелания. Их выбрали в качестве символа потепления российско-американских отношений.
— Сегодня Трамп вылетел из гнезда, ознаменовав этим начало своей взрослой жизни. Несмотря на то, что Трампу почти три месяца, родители продолжают его защищать и активно заботиться, — рассказала Моргунова.
Она добавила, что у птенца черное оперение, которое будет у него сохраняться до четырех лет, а затем он станет выглядеть точно так же, как его родители, Лариса и Валера.
В текущий момент рацион птенца состоит полностью из мяса, что ему очень нравится. По словам сотрудников «Малинок», родители его обожают — мать до последнего момента поднимала ему еду в гнездо, а киперов родители до сих пор не пускают в вольер. Трамп спокоен, рассудителен и очень внимателен — орлан изучает обстановку и гостей парка, а также проявляет готовность к взаимодействию с ними, передает РИА Новости.
Родившегося в Московском зоопарке детеныша западной равнинной гориллы назвали Квито — в честь города в Анголе, где сохранилась устойчивая популяция этого редкого вида. Имя животному выбирали более 216 тысяч москвичей путем голосования.