Птенца орлана из ростовского парка назвали Трампом

В текущий момент рацион птенца состоит полностью из мяса, что ему очень нравится. По словам сотрудников «Малинок», родители его обожают — мать до последнего момента поднимала ему еду в гнездо, а киперов родители до сих пор не пускают в вольер. Трамп спокоен, рассудителен и очень внимателен — орлан изучает обстановку и гостей парка, а также проявляет готовность к взаимодействию с ними, передает РИА Новости.