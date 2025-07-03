Выставка о деятельности Сергея Романова открылась в Музее Москвы

«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество благодаря помощи экспертов и сподвижников, коллекционеров и благотворителей, сотрудников многих музеев, с которыми дружит, как мозаику собирает историческую правду. И становится видна вся картина жизни великого князя по посту генерал-губернатора Москвы — это картина добра, любви, христианской помощи друг другу, взаимопонимания. Она действительно воодушевляет нас на такую же жизнь, воодушевляет воспитывать своих детей, заботиться о своих стариках, выполнять свои обязанности добросовестно и на работе, и в семье. И всему этому мы учимся у великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны», — заключила Громова.