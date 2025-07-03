Карен Шахназаров высказался о том, что его объявили в розыск на Украине

Народный артист РФ Карен Шахназаров — автор таких знаменитых картин, как «Курьер», «Зимний вечер в Гаграх», «Белый тигр» и многих других.
В разговоре с сайтом aif.ru знаменитый режиссер Карен Шахназаров, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист России прокомментировал новости о том, что его объявили в розыск на Украине. Карен Георгиевич сказал, что не хочет обсуждать «всякие глупости».
«Тут вообще не о чем говорить», — заявил новостному порталу aif.ru народный артист РФ Карен Шахназаров.
Шахназаров отметил, что подобные новости периодически «всплывают» в сети, «кто-то их зачем-то вытаскивает».
На самом деле министерство внутренних дел Украины объявило в розыск народного артиста России Карена Шахназарова еще год назад — в июле 2024 года.
«Ну это было уже когда? Слушайте, год назад. Что десять раз комментировать? Год прошел», — сказал aif.ru режиссер.
На вопрос, как он отнесся к агрессии Украины против него год назад, режиссер ответил: «Так и отношусь. Никак, — заявил aif.ru Карен Шахназаров. — Да нет, я не буду комментировать одно и то же».
Отметим, в новостях также прошло, что Украина разыскивает еще двух артистов — актера Дмитрия Певцова и певицу Таисию Повалий. До этого Певцов был заочно приговорен к 10 годам колонии на территории Украины из-за открытой поддержки специальной военной операции. Получившая российское гражданство Повалий была лишена государственных наград, имущества на территории Украины и прав на свои песни.
Напомним, известный режиссер Карен Шахназаров стал почетным гостем недавнего II Международного фестиваля «Евразия-Кинофест», прошедшего в Сочи.
«Я выскажу, наверное, ошибочное, мое старомодное мнение, — сказал Шахназаров. — Я вот абсолютно не понимаю, что такое авторское кино, как я не понимаю, что такое арт-хаус. Вот хоть убей. Что это такое? Дело все в том, что авторское кино, на мой взгляд — это любое кино, в котором есть личность автора. В нашей традиции современной авторской кино в основном ассоциируется так, вот “Тарковский” — это авторское кино. А что, Леонид Гайдай, это не авторское кино? Понимаете, это очень просто. Ты отрезаешь титры и безошибочно можешь угадать, что это сделал тот или иной, это автор, Гайдай, Данелия — всегда понятно. Даже слабые картины Георгия Николаевича, у них все равно есть своя стилистика. Так что, мне кажется, это такое искусственное разделение. Хорошее кино — это наличие стиля, наличие стиля — это наличие автора, не имеет никакого значения, в каком жанре он это делает. Это может быть комедия, это может быть жанровое кино, это может быть драма, это может быть трагедия, но если есть автор, это и есть авторское кино. Я к тому, что у нас почему-то сложилось мнение, что авторское кино — это какой-то особый жанр, арт-хаус, как правило, должно быть скучно, очень длинно, как говорится, “снимать статичными камерами”. Когда я начинал свою жизнь в кинематографе, это в 1970-е или 80-е годы, вообще-то я не помню этого понятия, ни арт-хаус, ни авторского кино. Было хорошее кино, было просто кино, потому что порой кино, может не нравится, но ты понимаешь, что это кино».
На кинофоруме глава «Мосфильма» Карен Шахназаров стал модератором встречи кинематографистов евразийского пространства, посвященной роли продюсера на пути от идеи до успеха.
Шахназаров сказал, что фильмы Тарковского по-прежнему хорошо продаются за границу, назвав Тарковского одним из самых востребованных русских художников, картины которого запрашивают и постоянно смотрят за пределами России.
Что же касается продюсирования кино, по мнению Шахназарова, продюсер — творческая единица, а не человек с мешком денег. Это тот, кто генерирует идеи и под них находит режиссеров.
«Должен сказать, за эти 30 лет сложилась эта профессия, — заявил Шахназаров. — В моем понимании это очень сложная, очень важная профессия, наверное, самая важная, хотя я режиссер, я и продюсер, но я думаю, что для того, чтобы быть хорошим продюсером, надо знать досконально продюсерский процесс создания фильма. Процесс создания фильма — очень сложный процесс, очень разнообразный, и надо владеть этим. И, конечно, продюсер должен пройти школу мастерства создания фильма. А плюс к этому, конечно, и, соответственно, всё знать про прокат. То есть, здесь масса привходящих продуктов. Наверное, не случайно у нас всё равно остается весьма модной такая премия, как “Оскар”. Напомню, что там приз за лучший иностранный фильм присуждается не режиссеру, а продюсеру. Этим я хочу сказать, что понимание, какая это важная профессия, присутствует у наших коллег из недружественных стран».
Напомним, в рамках фестиваля состоялись показы 90 фильмов.
«Кино — это территория, где можно быть разными, но при этом слышать друг друга. Именно в этом его невероятная сила. Мы живём в мире, где всё больше людей ищут смысл и ориентиры, и кино помогает находить общее: через личные истории, эмоции, переживания. Для меня честь быть частью фестиваля, который собирает вокруг экрана людей из десятков стран», — сказал Джаник Файзиев, президент фестиваля, российский и узбекский режиссер, актер, сценарист и продюсер.
Отметим, кинофестиваль стал не только площадкой для премьер, но и важной образовательной и профессиональная платформа. У гостей была насыщенная программа: мастер-классы, круглые столы, встречи с мэтрами кино, питчинги и обсуждения совместных проектов.
Также в рамках фестиваля прошел первый Международный форум кинокритиков и киноведов. Его модераторами стали президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Наталья Примакова и основатель Всемирного форума киноведов и кинокритиков, президент фонда Kazakh Film Festivals (Казахстан) Ануар Кенжибаев.