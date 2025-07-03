Карен Шахназаров высказался о том, что его объявили в розыск на Украине

«Я выскажу, наверное, ошибочное, мое старомодное мнение, — сказал Шахназаров. — Я вот абсолютно не понимаю, что такое авторское кино, как я не понимаю, что такое арт-хаус. Вот хоть убей. Что это такое? Дело все в том, что авторское кино, на мой взгляд — это любое кино, в котором есть личность автора. В нашей традиции современной авторской кино в основном ассоциируется так, вот “Тарковский” — это авторское кино. А что, Леонид Гайдай, это не авторское кино? Понимаете, это очень просто. Ты отрезаешь титры и безошибочно можешь угадать, что это сделал тот или иной, это автор, Гайдай, Данелия — всегда понятно. Даже слабые картины Георгия Николаевича, у них все равно есть своя стилистика. Так что, мне кажется, это такое искусственное разделение. Хорошее кино — это наличие стиля, наличие стиля — это наличие автора, не имеет никакого значения, в каком жанре он это делает. Это может быть комедия, это может быть жанровое кино, это может быть драма, это может быть трагедия, но если есть автор, это и есть авторское кино. Я к тому, что у нас почему-то сложилось мнение, что авторское кино — это какой-то особый жанр, арт-хаус, как правило, должно быть скучно, очень длинно, как говорится, “снимать статичными камерами”. Когда я начинал свою жизнь в кинематографе, это в 1970-е или 80-е годы, вообще-то я не помню этого понятия, ни арт-хаус, ни авторского кино. Было хорошее кино, было просто кино, потому что порой кино, может не нравится, но ты понимаешь, что это кино».