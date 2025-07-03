Патриарх Даниил: Болгарская православная церковь не признает ПЦУ

Патриарх Даниил сообщил, что Болгарская православная церковь, а также десять других поместных церквей, не признает Православную церковь Украины (ПЦУ), пишет Regnum.
«Одиннадцать из поместных православных церквей, включая Болгарскую православную церковь, не признали эту церковную структуру, это щекотливый вопрос», — указал патриарх Болгарской православной церкви.
Он добавил, что, когда есть насилие, храмы захватывают силой, убивают священников, а в Киево-Печерской лавре проходит кулирнарное шоу, «все становится видно таким, каково оно есть».
Ранее сообщалось, что на Украине священников Украинской православной церкви заставляют выбирать между армией и переходом в ПЦУ.