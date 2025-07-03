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Политолог Бондаренко не исключил высылки митрополита Онуфрия из Украины

Также украинский политолог не исключает, что украинские власти могут арестовать митрополита и отправить его на обмен.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим может распорядиться выслать из страны митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, возглавляющего каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Соответствующе мнение выразил украинский политолог Константин Бондаренко.

«Воспользовавшись нынешней ситуацией… митрополита Онуфрия могут депортировать с Украины… И это уже вопрос: куда? Вы же понимаете, нашим чиновникам закон не писан», — заявил он в интервью журналисту Александру Шелесту*.

Также политолог не исключает, что украинские власти могут арестовать митрополита Онуфрия и отправить его на обмен.

Напомним, Онуфрий ранее был лишен украинского гражданства по представлению СБУ. Сообщалось, что митрополит канонической УПЦ намерен защищать свои права и обжаловать указ Владимира Зеленского о лишении его гражданства.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.