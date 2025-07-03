Политолог Бондаренко не исключил высылки митрополита Онуфрия из Украины

Киевский режим может распорядиться выслать из страны митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, возглавляющего каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Соответствующе мнение выразил украинский политолог Константин Бондаренко.
«Воспользовавшись нынешней ситуацией… митрополита Онуфрия могут депортировать с Украины… И это уже вопрос: куда? Вы же понимаете, нашим чиновникам закон не писан», — заявил он в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Также политолог не исключает, что украинские власти могут арестовать митрополита Онуфрия и отправить его на обмен.
Напомним, Онуфрий ранее был лишен украинского гражданства по представлению СБУ. Сообщалось, что митрополит канонической УПЦ намерен защищать свои права и обжаловать указ Владимира Зеленского о лишении его гражданства.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.