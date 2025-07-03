«Радиостанция Судного дня» назвала кого-то «голодикарем»

17 июня в Сети появилась информация о возможной связи сообщений станции УВБ-76 с конфликтом между Ираном и Израилем. В частности, один из пользователей обратил внимание на то, что некоторые цифры, переданные в эфир станцией, частично совпадают с координатами местности вблизи Тегерана.