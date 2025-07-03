«Радиостанция Судного дня» назвала кого-то «голодикарем»

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», в четверг, 3 июля, передала в эфир три новых слова. Сначала в 10:45 прозвучало слово «голодикарь».
В 11:39 за ним последовала «пастилка», а в 13:12 — «завофаг», передает Telegram-канал «УВБ-6 логи».
2 июля на фоне приостановки поставок американской военной помощи Киеву радиостанция УВБ-76 передала сообщения, в которых содержались слова «умелец» и «иракотис». 26 июня в эфире радиостанции прозвучало слово «вдохокол», 23 июня — «клинок», «мысовьюк», «бобина» и «панировка», а 19 мая радиолюбители услышали слова «двинский», «целостат», «биржевик» и другие.
17 июня в Сети появилась информация о возможной связи сообщений станции УВБ-76 с конфликтом между Ираном и Израилем. В частности, один из пользователей обратил внимание на то, что некоторые цифры, переданные в эфир станцией, частично совпадают с координатами местности вблизи Тегерана.
По мнению некоторых радиоэнтузиастов, до 2010 года станция вела эфиры из военного городка, расположенного возле подмосковного поселка Поварово. «Вечерняя Москва» собрала самые известные теории заговора о «радиостанции Судного дня» — от связи с инопланетянами и ядерными ракетами до подготовки связистов и деятельности российской разведки.