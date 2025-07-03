В Ростовской области объявили беспилотную опасность вечером 3 июля

На всей территории региона введен режим беспилотной опасности. Силы противовоздушной обороны приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области вечером 3 июля.
Жителям донского региона рекомендуется немедленно покинуть открытые участки улиц, переместиться в укрытие или капитальное здание, не приближаться к оконным проемам. Также необходимо сохранять спокойствие и следовать официальным инструкциям.
Ситуация находится под контролем, силы ПВО работают в штатном режиме.
Подпишись на нас в Telegram.