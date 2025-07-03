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В Ростовской области объявили беспилотную опасность вечером 3 июля

Жителей Ростовской области предупредили о ракетной опасности вечером 3 июля.

Источник: Комсомольская правда

На всей территории региона введен режим беспилотной опасности. Силы противовоздушной обороны приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области вечером 3 июля.

Жителям донского региона рекомендуется немедленно покинуть открытые участки улиц, переместиться в укрытие или капитальное здание, не приближаться к оконным проемам. Также необходимо сохранять спокойствие и следовать официальным инструкциям.

Ситуация находится под контролем, силы ПВО работают в штатном режиме.

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