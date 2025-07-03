Кожемяко опубликовал видео с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым

Глава Приморья Олег Кожемяко опубликовал в Telegram-канале видеоролик с погибшим в Курской области заместителем главкома ВМФ РФ генерал-майором Михаилом Гудковым.
На кадрах Гудков показан в окружении сослуживцев и при выполнении боевых задач. Видео сопровождает песня «Офицеры» музыканта Олега Газманова.
«Мы много общались с Михаилом Евгеньевичем. Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов», — написал Кожемяко.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.
Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что региональные власти увековечат память Героя России Михаила Гудкова.