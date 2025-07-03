Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кожемяко опубликовал видео с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым

Герой РФ погиб 2 июля во время боевой работы в Курской области.

Источник: Аргументы и факты

Глава Приморья Олег Кожемяко опубликовал в Telegram-канале видеоролик с погибшим в Курской области заместителем главкома ВМФ РФ генерал-майором Михаилом Гудковым.

На кадрах Гудков показан в окружении сослуживцев и при выполнении боевых задач. Видео сопровождает песня «Офицеры» музыканта Олега Газманова.

«Мы много общались с Михаилом Евгеньевичем. Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов», — написал Кожемяко.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что региональные власти увековечат память Героя России Михаила Гудкова.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше