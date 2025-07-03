Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда вечером 3 июля введены временные ограничения по работе с воздушными судами. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгограда (код ИКАО: URWW)», — говорится в официальном сообщении ведомства в 22.02 по мск.
При этом уже через 18 минут Росавиация сообщила о снятии каких-либо запретов на прием и выпуск гражданских самолетов в аэропорту Волгоград.
Как писал сайт KP.RU, 3 июля это был не единичный случай ограничения в работе российских аэропортов. Так схожие меры принимались в аэропорту Нижнекамска. Там Росавиация вводила временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Эти меры также были приняты для обеспечения безопасности воздушного движения.
Помимо этого утром 3 июля аналогичные ограничения действовали и в воздушной гавани Самары.