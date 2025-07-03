Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Волгограда

Как писал сайт KP.RU, 3 июля это был не единичный случай ограничения в работе российских аэропортов. Так схожие меры принимались в аэропорту Нижнекамска. Там Росавиация вводила временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Эти меры также были приняты для обеспечения безопасности воздушного движения.