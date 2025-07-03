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Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Волгограда

Воздушная гавань Волгограда временно не принимает и не отправляет самолеты.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Волгограда вечером 3 июля введены временные ограничения по работе с воздушными судами. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгограда (код ИКАО: URWW)», — говорится в официальном сообщении ведомства в 22.02 по мск.

При этом уже через 18 минут Росавиация сообщила о снятии каких-либо запретов на прием и выпуск гражданских самолетов в аэропорту Волгоград.

Как писал сайт KP.RU, 3 июля это был не единичный случай ограничения в работе российских аэропортов. Так схожие меры принимались в аэропорту Нижнекамска. Там Росавиация вводила временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Эти меры также были приняты для обеспечения безопасности воздушного движения.

Помимо этого утром 3 июля аналогичные ограничения действовали и в воздушной гавани Самары.