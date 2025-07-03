Брэд Питт рассказал, какими женщинами восхищается

В подкасте Питт также обсудил темы жизни, трудностей и спорта. Он отметил свою поддержку команды по американскому футболу, в которой играет Трэвис Кэлси — ведущий подкаста и бойфренд Тейлор Свифт, и выразил благодарность за игру в финале соревнований, несмотря на проигрыш.