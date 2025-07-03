Собака и робопес устроили танцы на российской набережной

На появившихся в Сети кадрах видно, как робот-пес исполняет различные трюки — крутится вокруг себя, встает на задние «лапы» и делает эффектные прыжки. Собака удивилась поведению робота и с интересом наблюдала за его действиями, передает Telegram-канал «Пул N3».