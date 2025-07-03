Собака и робопес устроили танцы на российской набережной

На набережной Благовещенска собака столкнулась со своей роботизированной версией, которая стала танцевать и тем самым рассмешила россиян, проходивших рядом с ними.
На появившихся в Сети кадрах видно, как робот-пес исполняет различные трюки — крутится вокруг себя, встает на задние «лапы» и делает эффектные прыжки. Собака удивилась поведению робота и с интересом наблюдала за его действиями, передает Telegram-канал «Пул N3».
В Сети пользователи назвали встречу «кибербудущим» и сыронизировали, что данная встреча стала первой попыткой установления отношений между миром технологий и животных.
На Петербургском международном экономическом форуме посетители обратили внимание на необычного робота Володю, который гулял по павильонам мероприятия с сумкой от известного бренда Dior на плече.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, свыше 180 автономных роботов-доставщиков ежедневно выполняют в Москве около 1,5 тысячи заказов еды.