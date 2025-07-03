Хоккеист сборной России пытался оплатить проезд в метро кнопочным телефоном

Напомним, что Панарин является обладателем Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА, а в 2011 году вместе с молодежной сборной он стал победителем чемпионата мира. Со взрослой сборной он становился бронзовым призером чемпионатов мира 2016 и 2017 годов.