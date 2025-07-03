Хоккеист сборной России пытался оплатить проезд в метро кнопочным телефоном

33-летний нападающий сборной России по хоккею и клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пытался оплатить проезд в московском метро кнопочным телефоном. Соответствующее видео опубликовал спортивный портал «Чемпионат».
Сообщается, что спортсмен прилетел в Россию из США чтобы принять участие в благотворительном «Матче года» между российскими игроками НХЛ и КХЛ, который запланирован в Москве на «ЦСКА-Арене» 13 июля.
Напомним, что Панарин является обладателем Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА, а в 2011 году вместе с молодежной сборной он стал победителем чемпионата мира. Со взрослой сборной он становился бронзовым призером чемпионатов мира 2016 и 2017 годов.