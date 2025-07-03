ФК «Ливерпуль» вывел из обращения 20-й номер в память о Диогу Жоте

Футбольный клуб «Ливерпуль» сообщил, что 20-й игровой номер, под которым выступал нападающий Диогу Жота, трагически погибший в ДТП в Испании, будет выведен из обращения. Соответствующая публикация появилась на официальном сайте команды.
— Номер 20 будет по праву увековечен за заслуги Жоты в завоевании «Ливерпулем» титула в сезоне-2024/2025 — 20-го титула клуба — благодаря его фирменному финту и удару перед трибуной «Коп», которые обеспечили победу в апрельском мерсисайдском дерби. Этот гол стал последним в его жизни, — говорится в заявлении клуба.
Жота забил свой последний мяч в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Эвертона», в котором «Ливерпуль» одержал победу со счетом 1:0.
О гибели Диогу Жоты стало известно 3 июля, авария произошла в испанской провинции Самора. Вместе со спортсменом погиб его младший брат — 26-летний Андре Силва, который выступал за португальский клуб «Пенафиел». Позднее в Сети появились кадры с места аварии: на видеозаписи спорткар лежит на обочине дороги в почти полностью сгоревшем состоянии. В связи с произошедшим ведущие футбольные клубы выразили соболезнования близким спортсмена.