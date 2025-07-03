ФК «Ливерпуль» вывел из обращения 20-й номер в память о Диогу Жоте

— Номер 20 будет по праву увековечен за заслуги Жоты в завоевании «Ливерпулем» титула в сезоне-2024/2025 — 20-го титула клуба — благодаря его фирменному финту и удару перед трибуной «Коп», которые обеспечили победу в апрельском мерсисайдском дерби. Этот гол стал последним в его жизни, — говорится в заявлении клуба.