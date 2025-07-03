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ТАСС: иностранные государства потребовали захоронения наемников на Украине

Иностранные государства не хотят, чтобы наемников ВСУ похоронили на их территории.

Источник: Аргументы и факты

Ряд стран потребовали от Киева захоронения наемников ВСУ на украинской территории, пишет ТАСС.

«По имеющейся у нас информации, целый ряд иностранных государств требует от официального Киева захоронения наемников именно на украинской территории», — рассказали в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, это связано с нежеланием иностранных государств «получать кладбища со своими гражданами, уничтоженными на территории Украины».

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации ликвидировали группу испаноговорящих наемников ВСУ.