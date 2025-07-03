Ряд стран потребовали от Киева захоронения наемников ВСУ на украинской территории, пишет ТАСС.
«По имеющейся у нас информации, целый ряд иностранных государств требует от официального Киева захоронения наемников именно на украинской территории», — рассказали в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, это связано с нежеланием иностранных государств «получать кладбища со своими гражданами, уничтоженными на территории Украины».
Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации ликвидировали группу испаноговорящих наемников ВСУ.