Россияне затариваются временными стройматериалами для стен из-за космических цен на плитку

Россияне начали экономить на ремонте с помощью наклеек для стен. Видео © SHOT ПРОВЕРКА.
Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА у россиян появился новый тренд в ремонте — самоклеящиеся дешёвые панели. Люди активно покупают их на онлайн-рынках, стартовая цена от 500 рублей. Набор из 40−50 штук стоит 3 тысяч рублей. Панели наклеивают прямо на полы и стены, не убирая плитку.
Пользователи говорят, что такой способ позволяет сэкономить до 40 тысяч рублей и не требует вызова мастера, что тоже сохраняет деньги. В строительных магазинах плитка может стоить 15−20 тысяч рублей за квадратный метр. Некоторые даже обклеивают панелями всю квартиру, создавая необычный арт-дизайн.
Ранее строительный эксперт Фёдор Васильев отметил, что россияне, приобретающие жильё в новостройке без отделки, имеют право на налоговый вычет за ремонт квартиры, если это условие указано в договоре купли-продажи. Он пояснил, что вычет покрывает расходы на отделочные работы и материалы, включая плитку, обои, краску, ламинат, установку дверей, штукатурные и малярные работы, а также монтаж электропроводки и инженерных систем.