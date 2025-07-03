Россияне затариваются временными стройматериалами для стен из-за космических цен на плитку

Ранее строительный эксперт Фёдор Васильев отметил, что россияне, приобретающие жильё в новостройке без отделки, имеют право на налоговый вычет за ремонт квартиры, если это условие указано в договоре купли-продажи. Он пояснил, что вычет покрывает расходы на отделочные работы и материалы, включая плитку, обои, краску, ламинат, установку дверей, штукатурные и малярные работы, а также монтаж электропроводки и инженерных систем.