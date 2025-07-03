Кадыров заявил о повышении статуса сотрудника Госавтоинспекции в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 3 июл — РИА Новости. Статус сотрудника Госавтоинспекции в Чечне заметно повысился, а число дорожно-транспортных происшествий сократилось, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
«Статус сотрудника Госавтоинспекции в республике заметно повысился, изменилось в лучшую сторону и отношение к ним со стороны участников дорожного движения. Кроме того, заметно сократились ДТП, установился порядок на дорогах, очень правильно подобран кадровый состав», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что сотрудники Госавтоинспекции в республике не только контролируют ситуацию на дорогах, но и при необходимости обучены оказывать первую медицинскую помощь на месте происшествия до приезда скорой помощи.