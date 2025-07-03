Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров заявил о повышении статуса сотрудника Госавтоинспекции в Чечне

Кадыров заявил, что в Чечне заметно повысился статус сотрудника Госавтоинспекции.

Источник: © РИА Новости

ГРОЗНЫЙ, 3 июл — РИА Новости. Статус сотрудника Госавтоинспекции в Чечне заметно повысился, а число дорожно-транспортных происшествий сократилось, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Статус сотрудника Госавтоинспекции в республике заметно повысился, изменилось в лучшую сторону и отношение к ним со стороны участников дорожного движения. Кроме того, заметно сократились ДТП, установился порядок на дорогах, очень правильно подобран кадровый состав», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он добавил, что сотрудники Госавтоинспекции в республике не только контролируют ситуацию на дорогах, но и при необходимости обучены оказывать первую медицинскую помощь на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше