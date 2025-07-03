Внучка Кобзона Мишель Рапопорт показала фотографию первенца

«Два месяца сегодня», — написала 25-летняя Мишель, опубликовав первое фото с ребёнком, рождённым в мае. Пол малыша она не раскрыла, но по синим сердечкам можно предположить, что это мальчик.
Мишель — дочь Натальи Кобзон и юриста Юрия Рапопорта. В декабре 2024 года она вышла замуж за израильского предпринимателя Бена Джорджа, владельца компании по художественной обработке металлов.
Ранее Life.ru рассказывал о пополнении в семье дочери актрисы Анастасии Заворотнюк Анны. Девушка поделилась с поклонниками радостной новостью в социальных сетях — у неё родился сын, они с супругом назвали мальчика Марселем.