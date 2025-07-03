Грузовой корабль «Прогресс МС-31» успешно выведен на орбиту

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-31 успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя “Союз-2.1а”. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр управления полетами (ЦУП).
По данным агентства, ракета вывела на орбиту корабль массой около 7,4 т, после чего он направился в сторону МКС. Уточнялось, что время полета к станции составит примерно 50 часов — стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента МКС ожидается 6 июля в 00:27 мск.
Как отмечало издание, 3 июля ракета-носитель с грузовым кораблем «Прогресс МС-31» успешно стартовала с площадки № 31 (стартовый комплекс «Восток») космодрома Байконур.
Как писал сайт KP.RU, 19 июня с космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета тяжелого класса «Ангара-А5». Пуск осуществлялся в интересах Минобороны России, на борту ракеты находились космические аппараты. Этот запуск стал десятым в истории ракеты «Ангара». Помимо базовой тяжелой «Ангары-А5» собираются производить модификации «Ангара-А5М» увеличенной грузоподъемности.