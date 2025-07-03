Грузовой корабль «Прогресс МС-31» успешно выведен на орбиту

По данным агентства, ракета вывела на орбиту корабль массой около 7,4 т, после чего он направился в сторону МКС. Уточнялось, что время полета к станции составит примерно 50 часов — стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента МКС ожидается 6 июля в 00:27 мск.