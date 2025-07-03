Ракета с кораблем «Прогресс МС-31» стартовала с Байконура

Ракета «Союз-2.1а» в четверг, 3 июля, стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем «Прогресс МС-31». Спустя несколько минут после запуска ракета вывела корабль на низкую околоземную орбиту, после чего он отделился от ее третьей ступени и отправился к Международной космической станции (МКС).
Стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента станции запланирована на 00:28 6 июля. Всего на орбите корабль будет находиться 167 суток.
«Прогресс МС-31» привезет на МКС более 2,6 тонны грузов, включая 950 килограммов топлива для ее дозаправки, 50 килограммов азота для пополнения атмосферы станции, 420 килограммов питьевой воды, а также продукты питания, одежду, санитарно-гигиенические и медицинские средства для космонавтов.
Кроме того, на борту корабля находятся аппаратура и расходные материалы для дооснащения и ремонта станции. Трансляцию запуска вел Роскосмос.
19 июня произошел успешный запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. На борту судна находятся космические аппараты, запуск был произведен в интересах Министерства обороны России.