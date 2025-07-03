Ракета с кораблем «Прогресс МС-31» стартовала с Байконура

Ракета «Союз-2.1а» в четверг, 3 июля, стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем «Прогресс МС-31». Спустя несколько минут после запуска ракета вывела корабль на низкую околоземную орбиту, после чего он отделился от ее третьей ступени и отправился к Международной космической станции (МКС).