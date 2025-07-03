Маркл начала продажу вина в день рождения принцессы Дианы, погибшей в «пьяном» ДТП

Вино от герцогини стоит 30 долларов за бутылку, и, как утверждает сама Маркл, все было раскуплено в первый же час. Новинка выпускается под брендом As Ever. Продукт охарактеризовали как «изысканный купаж с мягкими оттенками костянки, деликатной минеральностью и стойким послевкусием».