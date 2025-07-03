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Маркл начала продажу вина в день рождения принцессы Дианы, погибшей в «пьяном» ДТП

Во вторник, 1 июля, герцогиня Сассекская Меган Маркл запустила продажу своего собственного вина, дата запуска проекта совпала с днем рождения принцессы Дианы, которая погибла в «пьяном» ДТП. По словам обозревателя Кинси Шофилд, этот поступок шокировал принца Уильяма и всю королевскую семью.

Во вторник, 1 июля, герцогиня Сассекская Меган Маркл запустила продажу своего собственного вина, дата запуска проекта совпала с днем рождения принцессы Дианы, которая погибла в «пьяном» ДТП. По словам обозревателя Кинси Шофилд, этот поступок шокировал принца Уильяма и всю королевскую семью.

Шофилд считает, что таким образом Маркл снова пытается заработать на памяти принцессы Дианы. По ее мнению, на этот раз американка перешла границы дозволенного.

— От внимания принца Уильяма не ускользнуло, что Меган запустила алкогольный бренд в день рождения его матери, той самой мамы, которую он потерял в результате трагедии с вождением в нетрезвом виде, — отметила Шофилд.

Обозреватель упрекнула Меган в намеренной жестокости. По ее словам, говорить «о невежестве здесь не имеет смысла: это было не просто бесчувственно, это было похоже на предательство», передает The Sun.

Вино от герцогини стоит 30 долларов за бутылку, и, как утверждает сама Маркл, все было раскуплено в первый же час. Новинка выпускается под брендом As Ever. Продукт охарактеризовали как «изысканный купаж с мягкими оттенками костянки, деликатной минеральностью и стойким послевкусием».

Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

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