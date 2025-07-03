83-летний режиссер Грамматиков высказался о искусственном интеллекте в кино

Владимир Грамматиков — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, кинодраматург, педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Премии президента Российской Федерации. Он родился 1 июня 1942 года — в День защиты детей, что впоследствии считал символичным, т.к всю жизнь снимал для детей.
Мастер снял такие любимые народом фильмы, как «Усатый нянь», «Шла собака по роялю», «Мио, мой Мио» и др.
В комментарии aif.ru мэтр высказался об использовании искусственного интеллекта при производстве кино.
«Сейчас искусственный интеллект мощно входит в нашу жизнь и нам нужно разрабатывать какие-то лоцманские карты, чтобы молодым людям, пришедшим в профессию, рассказать про искусственный интеллект, который может быть хорошим помощником для реализации твоих личных творческих планов. Я уже этим занимаюсь», — заявил сайту aif.ru Владимир Грамматиков.
Напомним, советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, кинодраматург, педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Премии президента Российской Федерации Владимир Грамматиков родился 1 июня 1942 года — в День защиты детей, что впоследствии считал символичным, т.к. много снимал для детей.
Отметим, знаменитый 83-летний кинематографист возглавит жюри Международного фестиваля детского кино «Хрустальный ИсточникЪ». Гостями фестиваля также станут народная артистка РФ Раиса Рязанова, певица Мариам Мерабова, актеры Леонид Каневский, Ольга Кабо, Екатерина Гусева и многие другие знаменитости.
«Моя поездка на детский фестиваль “Хрустальный ИсточникЪ” планировалось давно, но два года у меня не получалось приехать, — признался aif.ru Грамматиков. — Но в этом году все сложилось, и я с удовольствием приеду. Я считаю очень важным практическую пользу этого форума — маститые педагоги, режиссеры, актеры дают там мастер-классы и рассказывают подросткам, как снимать кино. Это очень важно и может помочь выбору профессии».
Отметим, с 5 по 12 июля в Ессентуках пройдет III Международный фестиваль детского кино «Хрустальный ИсточникЪ», организованный заслуженным артистом России Эвклидом Кюрдзидисом. Это уникальное культурное событие такой формы, содержания и масштаба для детей в возрасте от 7 до 17 лет, которое остается единственным не только в Ставропольском крае, но и в России.
Запланирована масштабная программа. Будут организованы спектакли, концерты, фотовыставки, вернисажи и другие мероприятия.
«У нас чудесная программа, которую мы готовим с музеями и театрами. Например, в единственном в своем роде не только в России, но и в мире театре-музее “Благодать” в Кисловодске состоится класс-концерт студентов института кинематографии. Удивительные программы пройдут в историко-краеведческом музее им. В. П. Шпаковского в городе Ессентуки. А в одном из старейших литературно-мемориальных музеев нашей страны — государственном музее-заповеднике Михаила Лермонтова в Пятигорске — состоится спектакль на лермонтовскую тему “Мишель”. Он будет посвящен детству писателя, актеры продемонстрируют отношения маленького Лермонтова с любимой бабушкой», — рассказал на пресс-конференции в честь открытия форума президент фестиваля детского кино «Хрустальный ИсточникЪ» Эвклид Кюрдзидис.
Один из дней кинофестиваля будет посвящен теме Великой Отечественной войны, как говорят организаторы фестиваля, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мероприятие проведут в Ессентукском историко-краеведческом музее, который носит имя фронтовика, педагога Владимира Шпаковского.
«У нас стало доброй традицией встречать детей из ДНР и ЛНР. Они снимают на 618 территории Ставрополья короткометражные фильмы. А в этом году мы впервые планируем подготовить фотовыставку. Мы увидим фотоработы детей, которые выросли вот в этих непростых условиях», — говорит Эвклид Кюрдзидис.
Жюри фестиваля, в состав которого войдут как взрослые, так и дети, будет оценивать работы в рамках основных конкурсов — «Кинокампус-дети» и конкурса полнометражных фильмов. Победителей определят в 21 номинации. В 2025 году фестиваль стал международным.