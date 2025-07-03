83-летний режиссер Грамматиков высказался о искусственном интеллекте в кино

«У нас чудесная программа, которую мы готовим с музеями и театрами. Например, в единственном в своем роде не только в России, но и в мире театре-музее “Благодать” в Кисловодске состоится класс-концерт студентов института кинематографии. Удивительные программы пройдут в историко-краеведческом музее им. В. П. Шпаковского в городе Ессентуки. А в одном из старейших литературно-мемориальных музеев нашей страны — государственном музее-заповеднике Михаила Лермонтова в Пятигорске — состоится спектакль на лермонтовскую тему “Мишель”. Он будет посвящен детству писателя, актеры продемонстрируют отношения маленького Лермонтова с любимой бабушкой», — рассказал на пресс-конференции в честь открытия форума президент фестиваля детского кино «Хрустальный ИсточникЪ» Эвклид Кюрдзидис.