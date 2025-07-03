Сенаторы США расследуют паузу Трампа в введении санкций против России

Члены верхней палаты Конгресса США Джинн Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Кунс отметили, что действующая при Трампе администрация Вашингтона с начала своей работы не вводила новые санкции в отношении российского ОПК. По их мнению, глава Белого дома «не делает ничего», чтобы оказать давление на Россию на фоне украинского кризиса.