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Сенаторы США расследуют паузу Трампа в введении санкций против России

Американские сенаторы-демократы заявили, что администрация Трампа слишком долго не вводила новые санкции в отношении ОПК России.

Источник: Комсомольская правда

Сенаторы США от демократической партии заявили о начале расследования на фоне паузы администрации американского президента Дональда Трампа в введении санкций против оборонно-промышленного комплекса России.

Члены верхней палаты Конгресса США Джинн Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Кунс отметили, что действующая при Трампе администрация Вашингтона с начала своей работы не вводила новые санкции в отношении российского ОПК. По их мнению, глава Белого дома «не делает ничего», чтобы оказать давление на Россию на фоне украинского кризиса.

В связи с этим сенаторы-демократы намерены провести расследование по упущенным санкционным возможностям. При этом подробностей о том, в каком порядке будет проходить разбирательство, американские чиновники не уточнили.

Ранее KP.RU сообщал, что в Конгрессе США допустили введение санкций против России, которые могут быть приняты в ближайшие дни.

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