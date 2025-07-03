Сенаторы США расследуют паузу Трампа в введении санкций против России

Сенаторы США от демократической партии заявили о начале расследования на фоне паузы администрации американского президента Дональда Трампа в введении санкций против оборонно-промышленного комплекса России.
Члены верхней палаты Конгресса США Джинн Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Кунс отметили, что действующая при Трампе администрация Вашингтона с начала своей работы не вводила новые санкции в отношении российского ОПК. По их мнению, глава Белого дома «не делает ничего», чтобы оказать давление на Россию на фоне украинского кризиса.
В связи с этим сенаторы-демократы намерены провести расследование по упущенным санкционным возможностям. При этом подробностей о том, в каком порядке будет проходить разбирательство, американские чиновники не уточнили.
Ранее KP.RU сообщал, что в Конгрессе США допустили введение санкций против России, которые могут быть приняты в ближайшие дни.