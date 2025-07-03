Депутаты горсовета Оренбурга приняли отставку мэра Сергея Салмина

«Совсем скоро заканчивается мой добровольческий контракт с министерством обороны, и я для себя принял решение его продлить. Не могу я сейчас оставить своего командира, вверенное мне подразделение и своих боевых товарищей. И в то же время понимаю, что город тоже не может находиться такое длительное время без руководителя», — объяснил свое решение Сергей Салмин.