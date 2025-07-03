Депутаты горсовета Оренбурга приняли отставку мэра Сергея Салмина

Депутаты горсовета Оренбурга приняли досрочную отставку мэра города Сергей Салмина, который в конце февраля отправился в зону боевых действий и теперь решил продолжить службу, пишет «Коммерсантъ».
За отставку Сергей Салмина по собственному желанию проголосовал 31 из 34 депутатов. Во время заседания председатель горсовета Ольга Березнева заявила, что решение градоначальника было «волевым». При этом она пожелала Сергею Салмину «выполнить все поставленные задачи СВО и вернуться домой».
«Совсем скоро заканчивается мой добровольческий контракт с министерством обороны, и я для себя принял решение его продлить. Не могу я сейчас оставить своего командира, вверенное мне подразделение и своих боевых товарищей. И в то же время понимаю, что город тоже не может находиться такое длительное время без руководителя», — объяснил свое решение Сергей Салмин.
Уточняется, что временно исполняющим обязанности мэра Оренбурга назначили Альберта Юмадилова. Он был первым заместителем префекта Юго-Восточного округа Москвы.
Ранее сообщалось, что губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных вступил в отряд территориальной обороны «БАРС-Калининград».