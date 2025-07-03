КС поставил точку в споре о правах родителей погибших военных на выплаты

Поводом для обращения в Конституционный суд послужила жалоба жительницы Чувашии Анны Андреевой — матери военнослужащего, который скончался 6 октября 1995 года от полученной военной травмы. Женщина не знала о вступлении в силу в 2012 году закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», который предоставил ей право на получение ежемесячной компенсации после смерти сына. Об этом праве она узнала только в 2021 году и подала заявление на выплату, однако ей назначили компенсацию только с даты обращения, а не с момента возникновения права.