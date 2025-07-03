КС поставил точку в споре о правах родителей погибших военных на выплаты

Выплата родителям призывников назначается со дня возникновения права на нее, постановил КС.
Конституционный суд России постановил, что ежемесячная выплата родителям военнослужащих по призыву, погибших или умерших от военной травмы, должна назначаться с момента возникновения права на нее, а не с момента подачи заявления. Об этом говорится в официальном сообщении суда, опубликованном 3 июля 2025 года.
«Предоставление такого права [на ежемесячную выплату] с момента гибели военнослужащего, но не ранее даты вступления в силу вышеуказанного закона независимо от момента обращения с заявлением о назначении компенсации согласуется с целями социальной защиты семьи военнослужащего. Кроме того, буквальный смысл п. 18 правил не препятствует обеспечению данной выплаты в полном объеме, как это предусмотрено законом», — говорится в постановлении КС РФ. Об этом сообщает РАПСИ.
Поводом для обращения в Конституционный суд послужила жалоба жительницы Чувашии Анны Андреевой — матери военнослужащего, который скончался 6 октября 1995 года от полученной военной травмы. Женщина не знала о вступлении в силу в 2012 году закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», который предоставил ей право на получение ежемесячной компенсации после смерти сына. Об этом праве она узнала только в 2021 году и подала заявление на выплату, однако ей назначили компенсацию только с даты обращения, а не с момента возникновения права.
Ранее похожие проблемы с выплатами возникали у семей военнослужащих, как в случае с семьей бойца Раиса Н. из Челябинской области, который пропал без вести осенью 2023 года. Родные не могли получить положенные выплаты почти два года, несмотря на подтверждение статуса пропавшего и выявленные прокуратурой нарушения при назначении компенсаций.