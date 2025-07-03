Ракета «Союз-2.1А» успешно вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-31»

Старт «Союз-2.1А» с грузовым кораблём «Прогресс МС-31». Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос».
К настоящему моменту корабль успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя на околоземной орбите. Стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента станции запланирована на 0:28 по московскому времени 6 июля.
«Прогресс МС-31» доставит на станцию более 2,6 тонны грузов. Среди них 950 килограммов топлива для дозаправки, 50 килограммов азота для атмосферы МКС, 420 килограммов питьевой воды, а также продукты питания, одежда и санитарно-гигиенические с медикаментами для экипажа.
Напомним, что один из предыдущих космических грузовиков «Прогресс МС-29» отделился от модуля «Поиск» на МКС вечером 1 июля. Корабль затопили в Тихом океане.