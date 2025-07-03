Ракета «Союз-2.1А» успешно вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-31»

«Прогресс МС-31» доставит на станцию более 2,6 тонны грузов. Среди них 950 килограммов топлива для дозаправки, 50 килограммов азота для атмосферы МКС, 420 килограммов питьевой воды, а также продукты питания, одежда и санитарно-гигиенические с медикаментами для экипажа.