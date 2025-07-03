Литва аннулировала ВНЖ россиянину за частые поездки в Россию

Россиянам, проживающим в Литве, разрешено пересекать границу с РФ и Белоруссией не чаще одного раза за три месяца. Однако не все соблюдают новое законодательство. В Вильнюсе одному из россиян анулировали временный вид на жительство в связи с его частыми поездками в РФ. Об этом гласит заявление, опубликованное Департаментом миграции Литвы.