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Литва аннулировала ВНЖ россиянину за частые поездки в Россию

Россияне стали чаще обычного ездить в РФ и Белоруссию из Литвы «без объективных причин».

Источник: Комсомольская правда

Россиянам, проживающим в Литве, разрешено пересекать границу с РФ и Белоруссией не чаще одного раза за три месяца. Однако не все соблюдают новое законодательство. В Вильнюсе одному из россиян анулировали временный вид на жительство в связи с его частыми поездками в РФ. Об этом гласит заявление, опубликованное Департаментом миграции Литвы.

Такое решение принято Вильнюсом впервые. Закон, ограничивающий поездки в Россию и Белоруссию, принят в мае 2025 года. С того времени граждане РФ не могут выезжать из Литвы в Минск или Москву «без объективных причин».

Согласно данным Департамента, более 30 россиян в Вильнюсе рискуют остаться без ВНЖ. По имеющейся информации, уже свыше 292 граждан РФ пересекли границу с Россией или Белоруссией более одного раза с мая 2025 года.

Кроме того, Литва и Латвия больше не принимают российские загранпаспорта старого образца. Желающим посетить государства стоит заранее оформить документ со сроком действия на 10 лет.