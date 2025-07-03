Литва аннулировала ВНЖ россиянину за частые поездки в Россию

Россиянам, проживающим в Литве, разрешено пересекать границу с РФ и Белоруссией не чаще одного раза за три месяца. Однако не все соблюдают новое законодательство. В Вильнюсе одному из россиян анулировали временный вид на жительство в связи с его частыми поездками в РФ. Об этом гласит заявление, опубликованное Департаментом миграции Литвы.
Такое решение принято Вильнюсом впервые. Закон, ограничивающий поездки в Россию и Белоруссию, принят в мае 2025 года. С того времени граждане РФ не могут выезжать из Литвы в Минск или Москву «без объективных причин».
Согласно данным Департамента, более 30 россиян в Вильнюсе рискуют остаться без ВНЖ. По имеющейся информации, уже свыше 292 граждан РФ пересекли границу с Россией или Белоруссией более одного раза с мая 2025 года.
Кроме того, Литва и Латвия больше не принимают российские загранпаспорта старого образца. Желающим посетить государства стоит заранее оформить документ со сроком действия на 10 лет.