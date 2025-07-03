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«Лаборатория моды Вячеслава Зайцева» закрывается

«Лаборатория моды Вячеслава Зайцева» закрывается спустя 23 года работы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Компания «Лаборатория моды Вячеслава Зайцева» закрывается спустя 23 года работы, с июля она находится в процессе ликвидации, говорится в регистрационных документах компании, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Компания была открыта в июле 2002 года. Ее руководителем все это время являлся модельер Вячеслав Зайцев, а учредителем выступал «Московский дом Вячеслава Зайцева».

Согласно данным налоговой службы, «Лаборатория Моды» со 2 июля находится в процессе ликвидации, и уже принято решение о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц.

Зайцев умер в 2023 году после продолжительной борьбы с болезнью. Ему было 85 лет.