МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Компания «Лаборатория моды Вячеслава Зайцева» закрывается спустя 23 года работы, с июля она находится в процессе ликвидации, говорится в регистрационных документах компании, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Компания была открыта в июле 2002 года. Ее руководителем все это время являлся модельер Вячеслав Зайцев, а учредителем выступал «Московский дом Вячеслава Зайцева».
Согласно данным налоговой службы, «Лаборатория Моды» со 2 июля находится в процессе ликвидации, и уже принято решение о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц.
Зайцев умер в 2023 году после продолжительной борьбы с болезнью. Ему было 85 лет.