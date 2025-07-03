Россия запустила в космос корабль «Прогресс МС-31». Видео

В составе полезной нагрузки находятся вещи, продукты питания, оборудование и материалы для экспериментов, необходимые для работы экипажа на орбите. Продолжительность автономного полета корабля до станции составит около 50 часов. Стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента МКС запланирована на 0:28 по московскому времени 6 июля.