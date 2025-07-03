Bild: немецкие концерны потребовали изменить экономическую политику ЕС

Крупнейшие концерны из ФРГ требуют вынести кардинальные изменения в экономическую политику Евросоюза, пишет Bild.
Руководители немецких концернов сделали данное заявление в ходе встречи с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
В беседе участвовали представители 12 ведущих компаний. В частности, речь идёт об авиакомпании Lufthansa, оружейном предприятии Rheinmetall и компании Henkel.
«Руководители выразили там своё недовольство, требуя полной “смены курса” экономической политики ЕС», — сказано в материале.
В публикации также подчёркивается, что для фон дер Ляейн «нехарактерны» переговоры с представителями «деловых кругов».
«Руководители компаний недовольны проблемой американских пошлин, которая не разрешена до сих пор, излишним вниманием к защите климата, чрезмерной бюрократией», — пишет немецкое издание.
Ранее Фон дер Ляйен заявила о разговоре с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом о введении пошлин против ЕС.