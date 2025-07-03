Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bild: немецкие концерны потребовали изменить экономическую политику ЕС

В беседе с Урсулой фон дер Ляйен участвовали представители 12 ведущих компаний.

Источник: Аргументы и факты

Крупнейшие концерны из ФРГ требуют вынести кардинальные изменения в экономическую политику Евросоюза, пишет Bild.

Руководители немецких концернов сделали данное заявление в ходе встречи с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

В беседе участвовали представители 12 ведущих компаний. В частности, речь идёт об авиакомпании Lufthansa, оружейном предприятии Rheinmetall и компании Henkel.

«Руководители выразили там своё недовольство, требуя полной “смены курса” экономической политики ЕС», — сказано в материале.

В публикации также подчёркивается, что для фон дер Ляейн «нехарактерны» переговоры с представителями «деловых кругов».

«Руководители компаний недовольны проблемой американских пошлин, которая не разрешена до сих пор, излишним вниманием к защите климата, чрезмерной бюрократией», — пишет немецкое издание.

Ранее Фон дер Ляйен заявила о разговоре с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом о введении пошлин против ЕС.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше