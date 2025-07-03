Названы признаки жировой болезни печени

Косвенно на болезнь могут указывать снижение тромбоцитов в клиническом анализе крови. Это самый первый признак, — сказала медик, уточнив, что позже у пациентов проявляются такие симптомы, как пожелтение кожи и глаз, появление жидкости в животе и боль под ребрами.