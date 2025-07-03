Названы признаки жировой болезни печени

Жировая болезнь печени — коварное заболевание, которое может возникнуть практически в любом возрасте даже у стройных людей. О том, как его заподозрить, сообщила в беседе с изданием «Газете.Ru» врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.
Косвенно на болезнь могут указывать снижение тромбоцитов в клиническом анализе крови. Это самый первый признак, — сказала медик, уточнив, что позже у пациентов проявляются такие симптомы, как пожелтение кожи и глаз, появление жидкости в животе и боль под ребрами.
По словам врача, жировой гепатоз — это избыточное отложение жира в клетках печени. Основная причина заболевания — нарушение обмена веществ.
Жировой гепатоз также опасен тем, что может привести к развитию рака или цирроза печени, передает 360.ru.
Ранее телеканала «Царьград» сообщил, что для здоровья печени важно ограничить потребление жареной пищи и продуктов с высоким содержанием животных жиров, таких как жирная свинина и баранина.