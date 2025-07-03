Компания «Лаборатория моды Вячеслава Зайцева» закрывается спустя 23 года работы

Компанию «Лаборатория моды Вячеслава Зайцева» закроют спустя 23 года работы, с июля она находится в процессе ликвидации. Об этом сказано в регистрационных документах фирмы.
Компанию открыли в июле 2002 года. Ее руководителем все это время был модельер Вячеслав Зайцев, а учредителем являлся «Московский дом Вячеслава Зайцева».
По данным налоговой службы, «Лаборатория Моды» со 2 июля находится в процессе ликвидации. Уже принято решение о предстоящем исключении юрлица из единого госреестра юридических лиц, передает РИА Новости.
Вячеслав Зайцев скончался в 2023 году после продолжительной борьбы с болезнью на 86-м году жизни.
В апреле в Доме моды Вячеслава Зайцева опровергли информацию о плачевном состоянии предприятия. Об этом говорится в комментарии временно исполняющей обязанности гендиректора Дома моды, невестки модельера Екатерины Ромашкиной, поступившем в редакцию «Вечерней Москвы».
До этого экс-директор Дома и друг модельера Николай Головин сообщил, что после смерти Зайцева Дом моды пришел в упадок и фактически перестал существовать. Он объяснил это противостоянием сына модельера Егора Зайцева с отцом и его ближними соратниками, по итогам которого в компании не осталось достойных профессионалов.