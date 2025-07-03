Компания «Лаборатория моды Вячеслава Зайцева» закрывается спустя 23 года работы

До этого экс-директор Дома и друг модельера Николай Головин сообщил, что после смерти Зайцева Дом моды пришел в упадок и фактически перестал существовать. Он объяснил это противостоянием сына модельера Егора Зайцева с отцом и его ближними соратниками, по итогам которого в компании не осталось достойных профессионалов.