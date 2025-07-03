Россияне рассказали, коллеги из каких отделов бесят их больше всего

Россияне рассказали о том, с коллегами из каких отделов им сложнее всего общаться на работе. Оказалось, тяжелее всего находить общий язык с теми, кто имеет дело с финансами. К такому выводу пришли аналитики в ходе исследования, результаты опроса опубликовала «Газета.Ru».