Россияне рассказали, коллеги из каких отделов бесят их больше всего

Россияне рассказали о том, с коллегами из каких отделов им сложнее всего общаться на работе. Оказалось, тяжелее всего находить общий язык с теми, кто имеет дело с финансами. К такому выводу пришли аналитики в ходе исследования, результаты опроса опубликовала «Газета.Ru».
−16% респондентов сообщили, что им трудно общаться с финансовыми специалистами и бухгалтерами. По 8% испытывают трудности при взаимодействии с менеджерами по персоналу и кадровиками, а также со службой безопасности и охраной, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что не самые простые отношения с коллегами также складываются у сотрудников юридических отделов и менеджеров про продажам.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что 62% жителей страны общаются со своими коллегами в нерабочее время. Самыми общительными, как следует из данных опроса, оказались представители таких сфер, как строительство, недвижимость, управление персоналом.
Кстати, идеальный коллега, по мнению россиян, — это профессионал, честный человек и хороший друг, передает 360.ru.