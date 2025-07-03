«Лабораторию моды» Зайцева ликвидируют спустя 23 года работы

В последние годы бизнес Вячеслава Зайцева находился в кризисе: компания сталкивалась с судебными тяжбами, а сам дизайнер страдал от болезни Паркинсона. С момента его ухода из дел в 2022 году лаборатория не приносила доход, хотя ранее выпускала участников Московской недели моды. По данным СПАРК-Интерфакс, на момент ликвидации за компанией числилась налоговая задолженность в размере 6 тысяч рублей. Представители Дома моды официально закрытие не комментировали.