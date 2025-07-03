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Более 30 пассажиров отравились на туристическом судне в Москве

Московская прокуратура проверяет информацию об отравлении пассажиров теплохода «Николай Карамзин».

Источник: Комсомольская правда

Правоохранительные органы проверяют информацию о массовом отравлении пассажиров туристического теплохода в Москве. Речь идет о теплоходе «Николай Карамзин», который специализируется на речных турах из Москвы и Санкт-Петербурга в ряд городов России, информирует пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, у некоторых пассажиров судна выявлены признаки отравления», — сказано в релизе.

Накануне в сети появилась информация о том, что с жалобами на признаки отравления — диарею и рвоту — обратились более 30 находившихся на судне людей.

Ранее сообщалось, что как минимум 11 несовершеннолетних отравились во время круиза на теплоходе «Михаил Булгаков» по маршруту из Санкт-Петербурга в Москву.

Также сообщалось, что в Подмосковье возбудили дело после массового отравления детей снеками из Китая, речь идет о соевых палочках.

Кроме того, сайт KP.RU писал, как в Польше более 150 пограничников отравились карбонарой на учебной базе.