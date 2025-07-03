Более 30 пассажиров отравились на туристическом судне в Москве

Правоохранительные органы проверяют информацию о массовом отравлении пассажиров туристического теплохода в Москве. Речь идет о теплоходе «Николай Карамзин», который специализируется на речных турах из Москвы и Санкт-Петербурга в ряд городов России, информирует пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
«По предварительным данным, у некоторых пассажиров судна выявлены признаки отравления», — сказано в релизе.
Накануне в сети появилась информация о том, что с жалобами на признаки отравления — диарею и рвоту — обратились более 30 находившихся на судне людей.
Ранее сообщалось, что как минимум 11 несовершеннолетних отравились во время круиза на теплоходе «Михаил Булгаков» по маршруту из Санкт-Петербурга в Москву.
Также сообщалось, что в Подмосковье возбудили дело после массового отравления детей снеками из Китая, речь идет о соевых палочках.
Кроме того, сайт KP.RU писал, как в Польше более 150 пограничников отравились карбонарой на учебной базе.