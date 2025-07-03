Азербайджанский предприниматель задержан в Москве, его готовят к депортации: в чем его обвиняют

Предприниматель из Азербайджана задержан в Москве. Бизнесмена Вагифа Сулейманова готовят к депортации. Об этом сообщил источник «Комсомольской правды».
По его данным, иностранный предприниматель нарушил миграционное законодательство. Сейчас он находится в центре временного содержания московского ГУ МВД.
Вагиф Сулейманов связан с рядом бизнес-проектов в России. В их числе, например, работа с московским «Фуд-Сити».
Ранее в СК России объяснили задержания в Екатеринбурге. По версии правоохранителей, граждане РФ (выходцы из Азербайджана) совершили убийство в 2001 году. Позже, в 2010 году группа пошла на преступление вновь. Спустя год задержанные совершили еще одно убийство. Все преступления, как считает следствие, связаны с борьбой за власть в бизнес-среде.