Азербайджанский предприниматель задержан в Москве, его готовят к депортации: в чем его обвиняют

Ранее в СК России объяснили задержания в Екатеринбурге. По версии правоохранителей, граждане РФ (выходцы из Азербайджана) совершили убийство в 2001 году. Позже, в 2010 году группа пошла на преступление вновь. Спустя год задержанные совершили еще одно убийство. Все преступления, как считает следствие, связаны с борьбой за власть в бизнес-среде.