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Азербайджанский предприниматель задержан в Москве, его готовят к депортации: в чем его обвиняют

В РФ за миграционные нарушения задержали азербайджанского бизнесмена Сулейманова.

Источник: Комсомольская правда

Предприниматель из Азербайджана задержан в Москве. Бизнесмена Вагифа Сулейманова готовят к депортации. Об этом сообщил источник «Комсомольской правды».

По его данным, иностранный предприниматель нарушил миграционное законодательство. Сейчас он находится в центре временного содержания московского ГУ МВД.

Вагиф Сулейманов связан с рядом бизнес-проектов в России. В их числе, например, работа с московским «Фуд-Сити».

Ранее в СК России объяснили задержания в Екатеринбурге. По версии правоохранителей, граждане РФ (выходцы из Азербайджана) совершили убийство в 2001 году. Позже, в 2010 году группа пошла на преступление вновь. Спустя год задержанные совершили еще одно убийство. Все преступления, как считает следствие, связаны с борьбой за власть в бизнес-среде.