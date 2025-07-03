Павел Гусев стал лучшим медиаменеджером России в 2025 году

«Я искренне верю, что для каждого из нас участие в этом проекте — не просто событие, а бесценный обмен полезным опытом и открытие новых возможностей в нашем деле», — отметила генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская. Она указала, что благодаря Премии есть возможность получать новые знания от коллег по цеху и «совместно черпать вдохновение» для формирования будущего медиаландшафта страны.