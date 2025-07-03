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Павел Гусев стал лучшим медиаменеджером России в 2025 году

В Москве состоялась церемония награждения лауреатов 25-й юбилейной премии «Медиа-менеджер России».

В Москве состоялась церемония награждения лауреатов 25-й юбилейной премии «Медиа-менеджер России».

В число лучших медиаменеджеров страны вошли Павел Гусев («Московский комсомолец»), Константин Эрнст («Первый канал») и Олег Добродеев (ВГТРК).

Мероприятие собрало ведущих специалистов медиаиндустрии, подчеркнув их выдающиеся достижения и вдохновив на дальнейшие успехи.

За вклад в развитие отрасли отметили председателя «Союза журналистов России» Владимира Соловьева. В номинации «Коммуникации» премию получила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я искренне верю, что для каждого из нас участие в этом проекте — не просто событие, а бесценный обмен полезным опытом и открытие новых возможностей в нашем деле», — отметила генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская. Она указала, что благодаря Премии есть возможность получать новые знания от коллег по цеху и «совместно черпать вдохновение» для формирования будущего медиаландшафта страны.

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