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Что можно и нельзя делать в Ульянов день 4 июля, когда вспоминают влюбленных

Узнали приметы и запреты на 4 июля, когда отмечают Ульянов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 4 июля вспоминает святого Ульяна. В народе принято отмечать Ульянов день. И говорят в этот день так: «Ульян Ульяну кличет». Подобное связано с тем, что 4 июля вспоминают предание о влюбленных, которые не могут встретиться.

Что нельзя делать 4 июля.

Не рекомендуется как давать, так и брать взаймы. Нельзя 4 июля опаздывать. Подобное, как считается, может обернуться неприятностями и сложностями. Супругам запрещено ругаться. Предки верили, что восстановить отношения будет сложно.

Что можно делать 4 июля.

По традиции, с 4 июля повторно сеяли редиску. А еще было принято собирать цветки липы. Все дело в том, что отвар из них особо ценится при простуде.

Согласно приметам, закручивающиеся листья папоротника предвещают хорошую погоду. Ночная роса, которая долго держится, предупреждает про ливень с грозой.

Кстати, республиканский праздник Купалье — «Александрия собирает друзей» пройдет 5 июля: программа, концерты, фудкорт, транспорт, погода.

Тем временем Минтруда сказало, как изменились правила начисления больничных в Беларуси.

Ранее Минтруда сказало, в каком случае не назначат трудовую пенсию в Беларуси.