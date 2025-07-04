Что можно и нельзя делать в Ульянов день 4 июля, когда вспоминают влюбленных

Православная церковь 4 июля вспоминает святого Ульяна. В народе принято отмечать Ульянов день. И говорят в этот день так: «Ульян Ульяну кличет». Подобное связано с тем, что 4 июля вспоминают предание о влюбленных, которые не могут встретиться.