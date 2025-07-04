Календарь на 4 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

4 июля православные христиане чтут память святого мученика Иулиана Тарсийского. Он жил в IV веке в городе Тарсе (ныне — Турция) и был одним из тех, кто отказался отречься от христианской веры во времена жестоких гонений при императоре Диоклетиане. По преданию, Иулиан в течение целого года подвергался страшным истязаниям, но стойко претерпел все мучения, не изменив своим убеждениям. Его подвиг стал символом духовной крепости и верности. Тело святого было брошено в море, но, как говорит церковное предание, вскоре было чудесным образом найдено. На месте его захоронения со временем возник монастырь, а имя Иулиана стало широко почитаемым не только на Востоке, но и в славянских землях. В этот день верующие посещают храмы, возносят молитвы о стойкости духа и защите от зла.