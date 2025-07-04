День отдыха от праздников и День приготовления яичницы на тротуаре: какие праздники отмечают в России и мире 4 июля

4 июля в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Например, День приготовления яичницы на тротуаре, День «отмазывания» и даже День отдыха от праздников.
День отдыха от праздников.
Ежедневно в мире отмечают такое количество торжеств, что иногда людям требуется отдых от них. Поэтому, чтобы перевести дух, был создан День отдыха от праздников, который хоть и сам в каком-то смысле является праздником, однако во время него можно отдохнуть по-настоящему. Рекомендуется провести этот день пассивно, отключить все средства связи и лежать на диване или кровати.
День приготовления яичницы на асфальте.
В День приготовления яичницы на асфальте в американских городах проводится забавная акция: люди в жаркий июльский полдень выходят на улицу и на нагревшемся от солнца асфальте жарят яичницу. Обычно это происходит в виде конкурса, кто быстрее всех сделает это блюдо. Считается, что праздник появился в штате Аризона, где погода достаточно жаркая.
День «отмазывания».
День «отмазывания» придуман в честь отговорок, которые люди придумывают, чтобы избежать чего-то скучного и неинтересного. В этот праздник необходимо потренироваться в составлении «отмазок», которые будут достаточно оригинальны и убедительны для других людей.