День отдыха от праздников и День приготовления яичницы на тротуаре: какие праздники отмечают в России и мире 4 июля

Ежедневно в мире отмечают такое количество торжеств, что иногда людям требуется отдых от них. Поэтому, чтобы перевести дух, был создан День отдыха от праздников, который хоть и сам в каком-то смысле является праздником, однако во время него можно отдохнуть по-настоящему. Рекомендуется провести этот день пассивно, отключить все средства связи и лежать на диване или кровати.