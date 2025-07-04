Народный календарь. Чего стоит опасаться в ночь на Ивана Купалу, 7 июля

В православной церкви 7 июля отмечается Рождество Иоанна Предтечи, который в народе известен как Иван Купала — один из древнейших праздников восточных славян, доживший до нашего времени.
На Руси в этот день устраивали массовые гулянья с хороводами, прыжками через костры и гаданиями на венках. В старину считалось, что в ночь на Ивана Купалу можно найти особые травы, которые обладают магической силой.
При этом возбранялось заниматься поисками волшебного цветка папоротника. Даже если человек наткнулся на него случайно, следует обойти растение стороной. Существует поверье, что в колдовскую ночь цветок папоротника хоть и способен исполнять желания, однако очень опасен: его охраняет нечистая сила, которая может наказать охотника за цветком.
Приметы погоды:
Коли небо на Ивана Купалу звездное, значит грибов много будет.
Если в Иванов день гроза, то орехов уродится мало, да и те пустыми будут.
Обильная роса — к качественному и богатому урожаю огурцов.
Именины отмечают: Антон, Никита, Иван, Яков.