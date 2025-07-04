Народный календарь. Чего стоит опасаться в ночь на Ивана Купалу, 7 июля

При этом возбранялось заниматься поисками волшебного цветка папоротника. Даже если человек наткнулся на него случайно, следует обойти растение стороной. Существует поверье, что в колдовскую ночь цветок папоротника хоть и способен исполнять желания, однако очень опасен: его охраняет нечистая сила, которая может наказать охотника за цветком.