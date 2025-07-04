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Кратковременный дождь даст о себе знать в Самарской области днем 4 июля

В губернии ожидают переменную облачность. Возможны осадки.

В губернии ожидают переменную облачность. Возможны осадки. Подробностями поделились представители Приволжского УГМС.

Специалисты ведомства прогнозируют на пятницу кратковременный дождь. Также в Самарской области днем 4 июля местами даст о себе знать гроза. Столбики термометров будут показывать от +21 до порядка +26 градусов по Цельсию.

Синоптики обещают северо-западный ветер с порывами примерно от 8 до 13 метров в секунду.

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