Кратковременный дождь даст о себе знать в Самарской области днем 4 июля

В губернии ожидают переменную облачность. Возможны осадки. Подробностями поделились представители Приволжского УГМС.
Специалисты ведомства прогнозируют на пятницу кратковременный дождь. Также в Самарской области днем 4 июля местами даст о себе знать гроза. Столбики термометров будут показывать от +21 до порядка +26 градусов по Цельсию.
Синоптики обещают северо-западный ветер с порывами примерно от 8 до 13 метров в секунду.
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