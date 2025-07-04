Конституционный суд объяснил, как начисляются выплаты семьям погибших солдат

Конституционный суд России рассмотрел жалобу женщины из Чувашии, которая получала выплаты за гибель сына на службе, но потом узнала, что могла получать их на 9 лет раньше. Подробности приводит «Коммерсантъ».
Анна Андреева из города Канаш потеряла сына еще в 1995 году, когда он служил армии. В 2021 году она обратилась за компенсацией и начала получать деньги. Позже выяснилось, что другие семьи в похожем положении получали выплаты с 2012 года, независимо от того, когда они подали заявление. В тот период родственники получили такое право в соответствии с Федеральным законом «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».
Нижестоящие суды в регионе ранее считали, что платить нужно только с момента обращения. Однако коллегия высшей инстанции объяснила, что компенсация должна начисляться, основываясь на конкретной дате гибели солдата. Как указали в «Ъ», теперь дело пересмотрят, и женщина сможет получить деньги за все пропущенные годы. Это решение касается многих семей, которые потеряли родных на службе.
Стоит отметить, что поддержка родственников российских бойцов сейчас является одним из основных приоритетов Министерства обороны РФ. В мае 2025 года обозреватель «МК» в своем авторском материале подробно разобрал все важным направления, которым Андрей Белоусов уделил особое внимание в течение своего первого года на посту главы военного ведомства.