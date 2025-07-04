Конституционный суд объяснил, как начисляются выплаты семьям погибших солдат

Анна Андреева из города Канаш потеряла сына еще в 1995 году, когда он служил армии. В 2021 году она обратилась за компенсацией и начала получать деньги. Позже выяснилось, что другие семьи в похожем положении получали выплаты с 2012 года, независимо от того, когда они подали заявление. В тот период родственники получили такое право в соответствии с Федеральным законом «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».