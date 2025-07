NBC: актер Майкл Мэдсен умер из-за остановки сердца

Сцена, в которой персонаж Мэдсена отрезает ухо полицейскому, танцуя под песню «Stuck in the Middle With You», шокировала зрителей. В итоге мистер Блондин был одним из 400 номинантов на список величайших кинозлодеев всех времен Американского института киноискусства.