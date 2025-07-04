NBC: актер Майкл Мэдсен умер из-за остановки сердца

Он отмечал, что Хадсон только завершил свою первую службу в армии США, где он был сержантом, и что его брак был «крепок». «Я не видел никаких признаков депрессии», — описывал актер. Позднее он потребовал от военных провести полное расследование, заявив, что «офицеры и рядовые стыдили» его сына за то, что он нуждался в терапии. Это заставило Хадсона отказаться от помощи по вопросам психического здоровья.